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Manisa Büyükşehir karla mücadele için teyakkuzda

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların günlük hayatlarının etkilenmemesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Bu kapsamda 7/24 teyakkuzda olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla yolların kapanmasını engelleyen ekipler, Spil Dağı'nda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin, Manisalıların zor anlar yaşamaması adına 7/24 teyakkuzda olmaya devam edeceği belirtildi.

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