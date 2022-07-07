Manisa Büyükşehir ve MASKİ bayramda hizmet vermeye devam ediyor

17 ilçedeki hizmet alanında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı arıza ekipleri görevi başında olacak. 8 Temmuz Cuma Arife günü ise saat 13.00'a kadar vezneler açık olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bir duyuru yayınlayarak, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince tüm ekipleri ile görevi başında olacak. İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yaşanabilecek arızalarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahadaki mesaisini özveri ile sürdüreceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 Temmuz Cuma Arife günü saat 13.00'a kadar, 13 Temmuz ve 14 Temmuz ise sabah 08.30 akşam 17.30 saatleri arası veznelerin çalışacağı belirtildi. Vatandaşların, abonelik hizmetleri ile birlikte gerek fatura ödeme gerekse de kart dolum işlemleri için 17 ilçedeki merkezlerden hizmet verilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar tatil boyunca, MASKİ Pratik, SUMATİK ve MANULAŞ bayisi ödeme noktalarından da işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu çerçevede Soma Bölgesel ısıtma sistemleri de belirtilen tarihlerde hizmet vereye devam edecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, “Yalnız Değilsiniz” sosyal sorumluluk projesi ile Kurban Bayramında da yaşlı, engelli, kimsesiz, şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edecek. Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar ile bayram tatilinde evden çıkamayan vatandaşların Alo 185 Çözüm Merkezini aramaları durumunda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına ekiplerin görevleri başında olacağı belirtildi.