Manisa Büyükşehir ve MASKİ'de kadrolu işçilere yüzde 99.96 zam

Sözleşmeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçilere yüzde 99.96 oranında bir artış sağlanarak ortalama maaşın 17 bin 213 liraya yükseldiğini belirten Başkan Ergün, çalışanları enflasyona ezdirmediklerini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında imzalandı. İmza töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve MASKİ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Hayri Okkalı ile Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı.

Başkan Ergün: “Güle güle harcasınlar”

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün hayırlısıyla yeni bir toplu sözleşmeye imza atma noktasındayız. Belediye İş Sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzde çalışan kadrolu işçi kardeşlerimizle ilgili toplu sözleşmeyi hayırlısıyla neticelendirdik. Şimdi bu yaptığımız anlaşma noktasında hazırlanan protokolü imza altına alacağız. Ben bu noktada kısaca bilgi vermek istiyorum. Haziran 2022'de sağladığımız mutabakat sonucu, ortalama 8 bin 608 lira olan kadrolu işçi kardeşimizin maaşı, yaptığımız anlaşma gereği bugün itibariyle yüzde 99.96 oranında bir artış sağlayarak ortalamamızı 17 bin 213 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 2022 yılında biliyorsunuz Türkiye'de gerçekleşen yılsonu enflasyon oranı 64.27 olarak açıklanmıştı. Bunun üstüne yüzde 36 gibi bir refah payı işçi kardeşlerimize enflasyon altında ezdirmemek adına verdiğimiz ilave ek ücrettir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Çalışan kardeşlerimize her şeyden önce aileleriyle, sevdikleriyle, sağlık sıhhat içerisinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Güle güle harcasınlar. Sonuçta Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bir aile. Bu ailemizin içerisinde bu işçi kardeşlerimiz de var. Onların memnuniyeti, onların sahada vermiş oldukları hizmet, bizlere ve tüm Manisa halkına hizmet olarak kabul ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sendikaya da bu noktada bizlere vermiş olduğu destek noktasında, anlayışları noktasında Gökay kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de kadrolu işçilere yapılan maaş zammı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçilere ilişkin toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.