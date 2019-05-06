Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri il merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeyi meslek haline getiren yabancı uyruklu dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen dilenci operasyonuyla çok sayıda dilenci yakalandı. Uygulama hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, çevre illerden gelerek dilenmeyi meslek haline getiren yabancı uyruklu dilencilerin vatandaşların duygularını istismar ettiğini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak bu konuda denetimlerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz kapsamında Manisa'nın işlek caddeleri ile cami çevrelerinde dilenen dilenciler ekiplerimizce yakalanarak, vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek topladıkları paralara el konuldu. Ayrıca Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca da cezai işlem uygulanarak, İl Emniyet Müdürlüğü Yabacılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Manisalıların huzuru ve güveni için çalışmalara devam edeceklerini belirten Daire Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların duygularını istismar eden duygu istismarcılarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.