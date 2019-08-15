Manisa Büyükşehir'de hedef 'Sıfır Atık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi'ni" uygulamaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasının içerisine geri dönüşüm ünitesi yerleştirdi.

"Sıfır Atık Projesi", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında belediye personeline israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan bilgilendirme seminerleri veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak da hizmet binasının içerisine geri dönüşüm ünitesi yerleştirdi. Yerleştirilen ünitede kağıt, plastik, cam, metal, organik, atıklar ayrı ayrı sınıflandırılıp, toplanarak geri dönüşüme tabi tutulmaktır.Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, belediye hizmet binasındaki çöp kovalarının yerine her kata geri dönüşüm ünitesi yerleştirileceğini belirtti.