Manisa Büyükşehir'den açıklama: "Tüm binaların denetimi ücretsiz yapılacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, hedeflerinin Manisa'daki tüm binaların depreme yönelik denetimini yapmak olduğunu belirterek, “Belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuruları alacağız. Öncelik başvuru sahiplerinin talepleri olmak üzere tüm yapıları inceleyeceğiz. Bu inceleme için vatandaşlarımızdan hiçbir suretle ücret alınmayacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya başkanlığında ilçe belediyelerinin temsilcilerinin de katılımıyla depreme ön hazırlık toplantısı yapıldı. Manisa'daki binaların depreme dayanıklılığı açısından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından bir çalıştay yapılmasında fikir birliğine varıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, gündemlerinde deprem olduğunu belirterek, “Türkiye çapında birçok büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri çeşitli çalışmalara başladı. Bizler de ne yapabiliriz diye içimizde tartışıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Fakültesi'yle konu üzerine bir süredir tartışıyoruz. Konuları birkaç madde olarak belirledik. Sizlerin de fikirlerini alalım istedik. Vatandaşlardan yoğun bir şekilde binalarının depreme dayanıklı olup olmadığına dair soru var. Vatandaşların bu konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Üniversitemiz ile yapacağımız çalışma sonrasında Manisa'daki binaların zemin, zeminin dayanımı, binanın yapım yılı, kolon kiriş sistemi, projenin belediyede bulunan projesiyle uyumlu olup olmadığı, yerinde yapılacak denetim ile donatı durumunun projedeki durumuyla örtüşüp örtüşmediği konusunda kabaca bir incelemeyi üniversitemiz gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta üniversitemizle protokol imzalayacağız" dedi.

“Manisa'daki binaların denetimini yapacağız”

Yalçınkaya, hedeflerinin Manisa'daki tüm binaların depreme yönelik denetimini yapmak olduğunu belirterek, “Belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuruları alacağız. Öncelik başvuru sahiplerinin talepleri olmak üzere tüm yapıları inceleyeceğiz. Bu inceleme için vatandaşlarımızdan hiçbir suretle ücret alınmayacak” dedi.

“Zemin analizleri yapılacak”

Binaların yapımında zeminin de önemli olduğunun altını çizen Yalçınkaya, “Zemin problemi olan alanlarımız neresi, üniversitesi hocalarımız sahada inceledikleri binalara puan verecekler. Yapım yılı, bulunduğu zemin, kaç katlı olduğu gibi kıstaslar var. Bunlara göre puanlama yapacaklar. Bunların sonunda deprem testi yapılmasını önerdikleri binaları belirleyecekler. Bununla ilgili de vatandaşlarımıza tebligat çıkartacağız. Tebligatta ‘binanızın yapılan etüdünde depreme dayanıklı olmayabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede size tavsiyemiz performans analizini Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı bir laboratuvara yaptırmanız, çıkacak sonuç üzerine de binanızı ya yıkıp yeniden yapmanız ya da güçlendirmeniz gerekiyor' diye il genelinde bir bilgilendirme yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçınkaya, üniversitenin kendi bünyesinde yapacağı çalışmalar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her bağımsız bölüm başına yapacakları çalışmalar karşısında üniversiteye bir bedel ödeyeceklerini söyleyen Yalçınkaya, üniversitenin de bu bedeli sahaya çıkan teknik elemanlara ödeyeceğini söyledi. Yalçınkaya, “Belediyelerimiz ve üniversite yapılan protokol üzerinden hareket edeceğiz. Üniversite geri kalan teknik hizmetleri bize sunmuş olacak. İlçe belediyelerimizin de araziye çıkan arkadaşlarımıza teknik destek, arşiv açılması, arşivdeki projelerin zemin ve 1'inci katların en azından fotoğraf olarak sisteme yüklenmesi konularında bize destek vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zemin etütlerinin onay süreci ele alındı”

Aytaç Yalçınkaya, bir başka konunun ise zemin etütlerinin onay süreci olduğunu belirterek, “Zemin etütleri belediyelerimizin uhdesinde. Firmaların hazırladığı etütler belediyelerimize geliyor. Bu uygulamayı tek tip hale nasıl getirebiliriz konusunda tartıştık. Üniversite hocalarımızdan bu konuda bilgi rica ettim. Zemin etütlerinin onayıyla ilgili tüm ilçelerimizde nasıl bir ortak noktada buluşabiliriz, nasıl bir yapı elde edebiliriz ya da gelen her zemin etüdünü bizim üniversite oluşturacağımız bilim heyetinden sonra onaylanması gibi bir yol bizi ne kadar rahatlatır veya ne kadar işlerimizi yavaşlatır konusunu tartışacağız. Üniversitemizden hizmet satın alımı konusunu görüştük, onlar bize bir yol haritası belirleyecekler. Sonrasında tekrar bir araya gelir gerekirse imar komisyonumuzda bir karar alarak ilçe belediyelerinin zemin etütlerini onaylama şablonu gibi bir şablon onaylarız. Teknik ekibi olan belediyeler kendi onaylar, olmayanlar Büyükşehir Belediyesi'nden destek alır ya da hocalarımızdan destek alır. Bir yöntem oturtmak zorundayız” diye konuştu.

Yol haritası belirlenecek

Yapılacak olan çalıştayda üniversitedeki hocaların da kendilerine bir yol haritası belirleyeceklerini düşündüğünü söyleyen Yalçınkaya, “Bizim elimizden gelen gelebilen bunlara kaynak aktarıp vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak. Bir taraftan da belediyelerimizin elinde bir veri oluşturmak olsun, kaç binamız 2000 yılı öncesi, kaç binamızın puanlama sistemine göre depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek, zemin açsından hangi bölgelerimiz daha problemli bütün bunları tek bir coğrafi bilgi sistemi programı üzerinde görmek, sizlerle de paylaşarak daha iyi veri elde edebilir bir sonuç haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Toplantı, yapılacak olan çalışmalar üzerine notların alınması ile sonlandı.