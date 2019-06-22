Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında imzalanan protokol sonrasında tamamlanarak hizmete hazır hale gelen Akhisar OSB İtfaiye Birimi'ni ziyaret etti. Başkan Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı eşlik etti. Akhisar OSB'sinin ekipman desteği verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ise personel desteği verdiği birimde çalışmalar tamamlanma noktasına gelerek hizmete başlaması için gün sayıyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle Akhisar OSB'sine hizmet verecek birim hem OSB içindeki hem de yakın çevredeki yangınlara ve olaylara müdahalede bulunacak.

Sona gelinen ve hizmet vermeye gün sayan İtfaiye birimi ile ilgili olarak Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, “Manisa'mıza ve Akhisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim emeklerinin yanında en büyük emek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün emekleri büyük. Akhisar'a ve çevresine yapacağı katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, itfaiye birimiyle ilgili olarak, günümüz şartlarına en uygun şekilde bir amirliğin dizayn edildiğini belirterek, araçların da sıfır olduğunu kaydetti. Öztozlu, “Burada çalışacak olan arkadaşlarımız da şanslı, tüm ekipmanlar yeni. Başkanım bu işin altına elini koymuş. Cengiz Ergün başkanımız da protokolün altına imza atarak desteklemiş. Biz de çalışanlar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yerine getireceğiz. Burası tam kapasite çalışmaya başladığı zaman 15 kişinin hizmet vereceği bir birim. Ancak burası tamamlanma aşamasına gelmişken, öncü ekip olarak 6 kişi görevlendireceğiz. Yakın zamanda ot yangınları da başlar, görevlendireceğimiz ekip hem sahayı hem fabrikaları tanır. Gayet güzel bir şekilde, Manisa'ya, OSB'ye, Akhisar'a yakışır bir bina olmuş. Kazasız, belasız bir şekilde işletilmesi için Büyükşehir olarak elimizden geldiği kadar fazlasıyla yaparız” dedi.