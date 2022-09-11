Manisa Büyükşehir'den Demirci'ye dev yatırımlar

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci tarihinin en büyük yatırımında çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje çerçevesinde 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre de kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştirilirken evsel nitelikli atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde de imalatlara başlandı. Toplam 95 milyon TL'lik yatırım çerçevesinde 4 adet de içme suyu deposu inşa edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Demirci ilçe merkezinin altyapısını uzun yıllar kullanılacak sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için başladığımız çalışmalarımız devam ediyor. Atıksu arıtma tesisinde de çalışmalarımıza hayırlısıyla başladık. Uzak-yakın demeksizin yatırım ve hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Akıncılar Şehri Demirci'mizde altyapı çalışmalarının ardından 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ve 300 kilometre bordür ve oluk imalatı gerçekleştireceğiz. Üstyapı imalatlarının 3'te 2'sini Büyükşehir Belediyemiz, 3'te 1'ini de ilçe belediyemiz yapacak. 143 milyon TL'lik üstyapı yatırımımız ile güzel Demirci'mize toplamda 238 milyon TL'lik bir yatırım yapacağız. Halka yapılan hizmetin Hakk'a yapılan hizmettir. Bu bilinçle sevdamız olan Manisa'mız için projelerimiz devam edecek” dedi.