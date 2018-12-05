Manisa Büyükşehir'den evleri yanan ailelere destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de evlerinde meydana gelen yangın sonucu mağdur olan 3 aileyi sosyal yardımları ile sevindirdi. Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara, televizyondan buzdolabına, tencere takımından fırına, çamaşır makinesine kadar ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımları ile vatandaşların yüzünü güldürmeye mağduriyetleri gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde de 3 aileye çeşitli yardımlarda bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ile birlikte, aileleri ziyaret etti. Muzaffer Ertunç'a 1 adet tencere takımı, 1 adet fırın, 1 adet buzdolabı; Ali Avcı'ya 1 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı; Mustafa Dolman'a 1 adet fırın, 1 adet çamaşır makinesi ve 1 adet buzdolabını teslim eden heyet; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ailelere iletti. Yeni eşyalarını teslim alan aileler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.