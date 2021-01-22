Manisa Büyükşehir'den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim hizmetlerini yerinde görmek, eksikliklerin tespiti ve giderilmesi, eğitmenlerin taleplerinin dinlenmesi gibi konularla ilçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kula ve Selendi ilçelerinde MABEM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezlerini ziyaret etti. İlçe temaslarına Kula ile başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Başkal; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ile birlikte eğitim birimlerini gezdi. İnceleme gezisinin ardından Kula Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ni de ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, devam eden çevre düzenleme çalışmalarını inceledi, türbede dua etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kula İtfaiye Amirliği'ni de ziyaret ederek, itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kula ziyaretinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Başkal ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Selendi ilçesini de ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz'ün de eşlik ettiği ziyarette Selendi Gençlik Merkezi, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile MABEM kursları gezildi. Yetkililerden eksiklikler hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim hizmetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bu kararlılığın başarıyı da beraberinde getirdiğini ifade etti. Başkal, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.