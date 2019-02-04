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Manisa Büyükşehir'den İzmir Caddesi ile ilgili önemli duyuru

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu elektrikli otobüs projesi İzmir Caddesi üzerinde Kırmızı Köprü ile Şeyh Fenari Camii arasında kalan alanda yol çizgi-boya çalışması gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 5 Şubat Salı günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında caddenin trafiğe kapalı olacağı belirtildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde şehre hizmet vermeye başlayacak olan çevre dostu elektrikli otobüs projesi için hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında yol çizgi-boya çalışmaları sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda 5 Şubat Salı günü İzmir Caddesi üzerinde Kırmızı Köprü ile Şeyh Fenari Camii arasında kalan alanda yol çizgi-boya çalışması gerçekleştirileceği açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda: “5 Şubat Salı günü İzmir Caddesi üzeri Kırmızı Köprü ile Şeyh Fenari Camii arasında yol çizgi-boya çalışması yapılacağı için bu bölge 08.00 ile 18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Tüm Manisalı vatandaşlarımıza duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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