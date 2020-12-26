Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'a yeni yıl müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta 53 Sokak ve Atatürk Caddesi'nde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda yeni yılda prestij cadde çalışmasına başlayacak. Aydınlatma ve üst yapısıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak olan caddeler, bölgeye prestij katacak.

Kırkağaç ilçesi 53 Sokak ve Atatürk Caddesi'nde yürütülen doğal gaz alt yapı çalışmasının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmasına başlayacak. Üst yapıdan aydınlatmaya kadar, Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenecek olan cadde, bambaşka bir görünüme kavuşacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ile çalışma yapılacak olan iki caddede incelemede bulundu.

Doğal gaz altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yeni yılda mevcut iki caddede çalışmaya başlayacaklarının müjdesini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Projeleri hazır olan iki caddede, yapılacak olan prestij cadde çalışması öncesi incelemede bulunduk. Yeni yılda başlaması planlanan çalışmada, üst yapı baştan aşağı yenilecek. Ardından da yapılacak olan aydınlatma çalışmasıyla caddeler ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak. Yapılacak olan peyzaj uygulamasıyla da caddeye daha estetik bir görünüm katacağız” dedi.