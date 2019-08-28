Manisa Büyükşehir'den otobüs ve iş makinesi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan yeni nesil iş makineleri ile il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, filosunda bulunan modern otobüslerle de ulaşımı sağlıyor. Hizmet dışında kalan araç ve iş makinelerini diğer belde belediyelere de hibe eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Burdur ili Gölhisar ilçesi Yusufcabelde belediyesine 1 otobüs, Isparta ili Senirkent ilçesi Büyükkabaca belde belediyesine ise 1 iş makinesi desteğinde bulundu. Hibe edilen araçların, bu beldelerde daha aktif bir şekilde kullanılabileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,"Belediyelerimiz belde halkına daha verimli hizmet sunmak istiyorlar. Bu anlamda bizden destek istediler. Talebe göre ihtiyaç fazlası olan araçlarımızı hibe ettik. Belediyelerimize hayırlı olsun” dedi.