İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için özel önlem aldı.


Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 kentte, hafta sonu ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte Manisa'da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında 2 gün boyunca kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servis hizmeti verecek.


Toplum sağlığı için,sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tüm dünyanı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız amansız bir mücadele veriyor. Bu anlamda hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.