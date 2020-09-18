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Manisa Büyükşehir'den Soma Belediyesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin Soma ilçesindeki prestij cadde ve yol yapım çalışmalarını incelemek üzere bir program düzenleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Soma Belediyesini de ziyaret etti. Ziyarette Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek ve Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna da hazır bulundu. Soma ilçesindeki Adnan Menderes Prestij Cadde Projesi ve Duğla ile Türkali mahalleleri güzergahında devam eden asfalt çalışmalarını incelemek üzere ilçede bulunduklarını belirten Öztozlu, bu kapsamda bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını da ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Büyükşehir heyetine teşekkür etti.

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