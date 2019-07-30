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Manisa Büyükşehir'den yangın tüpü açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezinde toplu taşıma hizmeti veren elektrikli otobüslerden birinin motor bölümünde çıkan dumanların ardından elektrikli otobüslerde bulunan yangın tüplerinin boş olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.


Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Manisa'mız merkezinde toplu taşıma hizmeti veren elektrikli otobüslerimizden bir tanesinde bugün öğle saatlerinde araç sürücüsü tarafından yangın ihbarında bulunulmuştur. İhbar üzerine İtfaiye Dairesi Başkanlığımız olay yerine kısa sürede intikal etmiştir. Bu süre içerisinde araç sürücüsü çıkan dumanlara müdahale etmek amacıyla elektrikli otobüste bulunan yangın söndürme cihazını hazır bulundurmuştur. Yangın anında çalışmadığı iddia edilen yangın söndürme cihazı, 01.11.2018 tarihinde araç üzerinde gelmiş olup, gerekli kontrolleri periyodik olarak yapılmıştır. 2019 yılında da 28.05.2019 tarihinde kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu tür art niyetli haber ve yazılara vatandaşlarımızın itibar etmemelerini rica ederiz”

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