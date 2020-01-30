Manisa Büyükşehir'in 3 şirketinden depremzedelere bin adet battaniye

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından hızla harekete geçerek, deprem bölgesine yardım eli uzatmak için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için anlamlı bir yardıma daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ, SPİLAŞ ve BESOT şirketleri, Elâzığ ve Malatyalı depremzedeler için bin adet battaniye yardımında bulundu. Elazığ depreminin ardından adeta seferber olduklarını ve yara sarmak için harekete geçtiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçici olarak çadırlarda kalacak depremzedelerin ihtiyaçlarının başında battaniyenin geldiğini göz önünde bulundurarak, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan 3 şirketin böyle bir yardımda bulunduğunu söyledi. Başkan Ergün, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.