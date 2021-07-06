Manisa Büyükşehir'in 5 judocusu ümit milli takıma seçildi

Manisalı sporcular 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, farklı kategorilerde 3 Türkiye üçüncülüğü kazanarak, Ümit Milli Judo Takımına katılma hakkı kazandılar.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Milli Takım Seçme Müsabakaları Judo Federasyonu Spor Salonu'nda yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları Zilan Ertem 40 kg Türkiye Şampiyonu olurken; Mehmet Şahin Ertem 50 kg Türkiye 2'ncisi, İsmail Durbak 66 kg Türkiye 3'üncüsü, Sümeyra Gökçen 44 kg Türkiye 3'üncüsü, Öznur Efe de +70 kg Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Alınan sonuçların ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosundan 5 judocu ümit milli takım kampları ve uluslararası müsabakalara katılma hakkını elde ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Ümit milli takıma 5 judocu, genç milli takıma 4 judocu olmak üzere 9 sporcumuz milli takıma seçildi. Sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen sporcu kardeşlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımızın, uluslararası müsabakalarda milli takımımız ile yeni başarılara imza atmalarını diliyorum” diye konuştu.