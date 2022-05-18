Manisa Büyükşehir'in arıcılara desteği sürüyor

Arıcılık ekonomisine desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi" çerçevesiden Soma'da eğitim çalışmalarını başlattı. 20 kursiyerin katıldığı ve 5 hafta sürecek olan eğitimin 2 haftası teorik, 3 haftası ise uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Eğitim sürecinde kursiyerlerin kullanacağı arıcılık malzemelerini tedarik edecek olan Büyükşehir Belediyesi, kursu başarıyla bitiren kursiyerlere de istihdam amaçlı arılı kovan desteklemesinde bulunulacak.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, fidan, sera, damızlık koç, gölet, gübre gibi desteklemelerinin yanı sıra arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve kaliteli bal üretimini arttırmak amacıyla da projelerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde arıcıların kendi ana arılarını yetiştirmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan eğitim faaliyetlerine Soma'da da başlandı. Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Soma Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim faaliyeti ile Soma'da 20 kursiyer kendi ana arılarını ve arı sütlerini üretebilecek. 5 hafta sürecek olan eğitimin 2 haftası teorik, 3 haftası ise uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Hüseyin Balkaya eğitmenliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde ayrıca temel arıcılık ve arı sütü üretimi konularında da kursiyerlere bilgiler aktarılıyor. Eğitim sürecinde kursiyerlerin kullanacağı arıcılık malzemelerini tedarik edecek olan Büyükşehir Belediyesi, kursu başarıyla bitiren kursiyerlere de istihdam amaçlı arılı kovan desteklemesinde bulunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Erdinç ile birlikte ana arı üretimi eğitimine katılan kursiyerleri ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Yılmaz Usta, üreticilerin ana arı yetiştirmesi, arı sütü ve diğer arı ürünlerini üretmesinin önemli bir husus olduğunu ifade etti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Geçen yıl bu noktada ilk eğitimi Salihli'de verdik. Akabinde Hayati Bey Soma'da da yapalım dedi. Bundan sonra diğer ilçelerimizde de bu eğitim çalışmalarımız devam edecek. Bu eğitimin uygulamalı bir bölümü de olacak. Kursu başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan herhangi bir iş kaynağı olmayan arkadaşlarımız için de arıcılığa başlangıç seti oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılık sektörüne verdiği ve önümüzdeki süreçte vermeyi planladığı destekler hakkında da bilgiler aktaran Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde sektörün içinde olmaya ve sektöre destek olmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.