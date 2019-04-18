Manisa Büyükşehir'in atıcısından Mersin'de Türkiye rekoru

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Gülşen Delen, Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Grup Yarışmasında 3x40 tüfek atışlarında Türkiye Grup birincisi oldu ve aynı zamanda 1098 puanla Türkiye rekoru kırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları bireysel ve takım branşlarında elde ettikleri başarılara bir yenisini daha ekledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde bir başarıda atıcılık branşından gelirken, Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Grup Müsabakalarında heyecan Erdemli Atış Poligonunda yaşandı. Büyük bayanlar 3x40 tüfek atışlarında Gülşen Delen, Türkiye Grup 1'incisi oldu ve aynı zamanda 1098 puanla Türkiye rekoru kırdı. Mervecan Sevildik ise aynı kategoride Türkiye Grup 2'ncisi olmayı başardı. Genç erkekler 3x40 tüfek atışlarında ise Arda Eymen Ulus, Türkiye Grup 2'ncisi, Metin Kenan Kaya ise Türkiye Grup 3'üncüsü oldu. Gülşen Delen'in madalyasını ve rekor belgesini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman takdim etti.