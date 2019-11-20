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Manisa Büyükşehir'in dev adamları attıkları basket kadar fidan dikti

Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında başlayan ‘Attığın Fidan Olsun’ kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı da destek verdi.

Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında başlayan ‘Attığın Fidan Olsun' kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı da destek verdi.


Dev adamlar, geçtiğimiz hafta Fethiye Belediyespor karşılaşmasında attığı 63 sayıya eşdeğer olarak 63 çam fidanı dikti.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" sloganıyla 81 ildeki 2 bin 23 noktada başlattığı 11 milyon fidan dikimi kampanyası ile başlayan ağaçlandırma seferberliği, geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Ligi takımları arasında başlayan 'Attığın Fidan Olsun' kampanyası ile artarak devam etti. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı da Fethiye Belediyespor karşısında bulduğu 63 sayı için 63 çam fidanı dikti. 53 fidan ağaçlandırma sahasına dikilirken, dev adamlar maçlarını oynadığı Muradiye Spor Salonu bahçesine de sembolik 10 çam fidanı dikti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon boyunca ağaçlandırma kampanyasına devam ederek, doğanın korunmasına ve yeşil alanların artmasına destek olacak.

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