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Manisa Büyükşehir'in fabrikası parke taşı üretimini arttırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında kilit parke taş, bordür ve yağmur oluğunun ardından renkli parke taş üretimi de başladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle şehrin öz kaynaklarının kullanılarak üretim yapılması düşüncesiyle Salihli ilçesinde hayata geçirilen kilit parke taş, beton ve büz fabrikasında üretim devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kurban Bayramı'nda fabrikayı ziyaret ederek, üretimde çalışanların bayramını kutladı. Fabrikanın kilit parke taş,bordür ve yağmur oluğu ile üretime başladığını belirten Daire Başkanı Ersoy Arslan, şimdi de renkli kilit parke taşının üretim ağına eklendiğini söyledi.


Manisa'nın öz kaynaklarının Manisa'da kalması için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle fabrikanın hizmete açıldığını belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, fabrikada beton boru ve menfez üretimi yapmak için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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