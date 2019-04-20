Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği kuruldu

Gazetecilerin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak ve basın mensuplarına daha iyi yaşam şartları sağlamak amacıyla geçtiğimiz ay içerisinde kurulan Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, ilk ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e yaptı.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleri Soner Övümlü, Hasan Yiğen, Taner Tufan Savcı, Erkan Şimşek, Kamil Tekmen ve Burak Dalaslan ile Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Vali Deniz'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür eden Duyar, yeni kurulan bir dernek olduklarını ifade ederek, derneğin amacı ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İl genelindeki tüm gazetecilerin sorunlarına el atacaklarını kaydeden Duyar, “Manisa'da ikinci bir dernek kurulmasını bizler de istemez, tek çatı altında kalmayı tercih ederdik. Ancak gördüğümüz lüzum üzerine yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında il genelinde örgütlendik. Geçtiğimiz ay içerisinde kuruluşunu tamamladığımız derneğimizin yönetimi Yunusemre, Şehzadeler, Soma, Kula ve Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren gazeteci arkadaşlarımızdan oluşuyor. Şimdilik Kula ve Soma ilçesinde temsilciliklerini açma işlemlerini tamamladık” diye konuştu.

“Festivalde varız”

Derneğin kuruluşu çalışmalarıyla beraber, projeleri de hayata geçirmeye başladıklarını belirten Duyar, “Dünden Bugüne Basında Mesir' konulu gazete haberleri sergi projemiz Mesir Tertip Komitesi tarafından kabul edilerek UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 479.'su düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival resmi program içine alınmış ve 25 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılışı yapılacaktır. Ayrıca Mesir Kapmak konulu fotoğraf yarışması projemizi mahalli seçimler nedeniyle kısalan zamandan dolayı hayata geçiremedik” dedi.

“Eğitim odaklı çalışacağız”

Dernek faaliyetlerinin eğitim odaklı olacağını vurgulayan dernek başkanı Duyar, “Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler ile işbirliği yaparak meslektaşlarımızın gelişen çağın değişimlerine ayak uydurmaları için çeşitli kurs ve eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Manisa il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının basın ile ilgili birimlerinde çalışan arkadaşlarımıza yönelik eğitimler Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle kurs ve eğitimler düzenleyeceğiz. Bu sayede meslektaşlarımıza daha kaliteli görsel ve bilgi notlarının servis edilmesiyle sırtlarındaki yükü hafifleteceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fedakarca çalışan basın mensuplarının aynı zamanda kamu yöneticilerinin gözü, kulağı olduğunu ifade eden ve basının önemine vurgu yapan Vali Deniz ise ziyaretleri nedeniyle Manisa Çalışan Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ederek tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Basın Müdürü Eroğlu'na ‘hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Nagehan Eroğlu'nu da ziyaret eden Manisa Çalışan Gazeteciler Dernek yönetimi, Eroğlu'na çiçek takdim ederek, ‘hayırlısı olsun' temennisinde bulundu.