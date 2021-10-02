Manisa CBÜ ev sahipliğinde 'Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Çalıştayı' düzenlendi

Ali Taha Koç ve beraberindeki heyetin katılımıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çeltikçi'nin katıldığı toplantıda, sağlık ve mühendislik alanlarının kesişiminde çalışmaları devam eden yapay zeka destekli "TÜRK BEYİN" projesinin sunumu gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ile Rektör Danışmanları Prof. Dr. Özge Yılmaz, Doç. Dr. Fehmi Bardak ve TEKNOKENT Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş katıldı. MCBÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile MCBÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinin de yer aldığı toplantı kapsamında gerçekleştirilen sunumda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığınca yürütülen mevcut "TÜRK BEYİN" projesinin detaylarına yer verilirken, geliştirilen modül demosu izlendi. "TÜRK BEYİN" projesinin, beyin tümörü olan hastaların manyetik resonans (MR) görüntüleri incelenerek, yapay zeka algoritmalarının eğitilmesini ve anomali bulunan bölgelerin tespitini yaparak milli yazılımın geliştirilmesini ve bu sayede radyologlara gerçek hastaların tetkik ve tanılarında destek olmayı amaçlayan bir proje olduğu vurgulandı.

Sağlık alanında kullanılan cihazların yapay zeka destekli biçimde çalışmasına yönelik yazılımların, milli kaynaklar ve yerli data kullanılmak kaydıyla geliştirilmesi, mühendislik-sağlık alanlarının iş birliği ile teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesine yapay zekanın entegrasyonunu ön gören "TÜRK BEYİN" projesinin masaya yatırıldığı toplantı, yoğun bir gündem ve sıcak tartışmalara sahne oldu.

Toplantı esnasında konuşan MCBÜ Rektörü Ataç, “Dijital dönüşüm projelerine yaptığımız yatırımları TEKNOFEST 2021'de Türkiye Birinciliği ile taçlandırdıktan hemen sonra ayağımızın tozuyla yeni bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapay zekayı insanımızın refahıyla kaynaştıran inovatif projelere gereken katkıyı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Koç ve beraberindeki heyeti üniversitemizde ağırlamaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise “Ülke çapında en ücra alanlarda ihtiyaç duyulan sağlık birimlerinde kullanılacak ve Anadolu'nun her sathına yayılmasını arzuladığımız milli teknolojilerin geliştirilmesini ön gören 'TÜRK BEYİN' projesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte çalışmaktan gurur duyarız” ifadelerine yer verdi.

Çalıştay, karşılıklı fikir alışverişi ve soru cevap oturumunun ardından tamamlandı.