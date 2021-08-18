Manisa CBÜ ile TÜİK arasında işbirliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü arasında projeler, anket çalışmaları, istatistiki veri toplanması ve bu verilerin derlenmesi, TÜİK Manisa'nın imkanları doğrultusunda MCBÜ lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj ve iş yeri uygulama eğitimi imkanı sağlanması gibi alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

Manisa CBÜ ve TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında projeler, anket çalışmaları, istatistiki veri toplanması ve bu verilerin derlenmesi, TÜİK Manisa'nın imkanları doğrultusunda MCBÜ lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj ve iş yeri uygulama eğitimi imkanı sağlanması hedefleniyor. İmzalanan protokol sonrasında konuşan TÜİK Manisa Bölge Müdür Vekili Selçuk Direkçi, Manisa CBÜ Rektörü ve Uluslararası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç'a TÜİK ailesi adına bu olanağı sağladıkları için teşekkür etti. İleriye dönük hedeflerinde üniversitelerle iş birliği yapmanın çok kıymetli olduğunu belirten Direkçi, Manisa CBÜ'nün bu anlamda katkılarından hiç şüpheleri olmadığını kaydederek “Hem gelişen teknolojik alt yapılar hem de veri kalitesini yükseltmek adına bu tür protokollere ihtiyacımız var. Şahsım ve bölge müdürlüğüm adına teşekkür ediyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üniversite olarak şehirle bütünleşmek, şehrin dinamiklerine destek olabilmek ve katma değer sağlamayı önemsedikleri vurgusunda bulunan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “TÜİK'le beraber, ihtiyaç duyan hedef kitleye ihtiyacı karşılayacak akademik ve bilimsel kadronun buluşturulması noktasında iş birliği yapacağız.” açıklamasında bulundu ve sözlerine şöyle devam etti; “Tarafınızdan talep edilen ihtiyaçların karşılanması noktasında, üniversitemizin insan ve zihin kaynağı destek olmaya hazır. Hayata geçirdiğimiz Protokolün TÜİK'e ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.