Manisa CBÜ öğrencileri ‘StarHack'21 Hackathon' yarışmasında birinci seçildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, katıldıkları “StarHack'21 Hackathon” yarışmasından birincilikle döndü.

Manisa CBÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri Yusuf Burak Peker, İsmail Tosun, Zafer Say, Mehmet Emre Yılmaz ve Melek Kıpçak'tan oluşan "biz.meFutures" takımı, İstanbul'da düzenlenen "StarHack'21 Hackathon" yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.

Öğrenciler yarışma için hazırladıkları projede; sürücülerin online satın alma deneyimi sunulması, insanların paylaşımlı araç kullanmaya yöneltilmesi, çevre dostu otomobillerle deneyim yaşatılması ve şarj istasyonlarında otomobil şarj olurken sürücü ve yolcuların deneyimlerinin iyileştirilmesi konularına odaklandı.

Öte yandan öğrenciler 40 bin TL'lik ödülün de sahibi oldular.