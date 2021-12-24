Manisa CBÜ öğrencilerinin yanında

"Öğrenci Dostu Üniversite” sloganı ile hareket eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), öğrencilerinin gün içerisinde öğlen ve akşam yemeklerinden aynı fiyat (3.50 TL) üzerinden yararlanmalarını sağlayarak, ücret artırımına gitmeden öğrencilerinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dünya ile birlikte Türkiye'de de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle oluşan istikrarsız fiyat artışlarını öğrencilerine yansıtmayarak, örnek bir çalışmaya imza attı. Üniversite, 3.50 TL olan öğlen ve akşam yemeklerinde ücret artışı yapmama kararı aldı. Konuyla ilgili bilgi veren MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, göreve geldikleri günden bu yana eğitim-öğretim sürecinin en önemli öğesi olan öğrencileri tüm faaliyetlerinin merkezine aldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin ve ailelerinin piyasadaki ekonomik dalgalanma sürecinden olumsuz yönde etkilenmemeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Öğrencilerimizin fizyolojik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını gidermeye yönelik politikalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.