Manisa CBÜ personeli kan ve kök hücre bağışında bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle, Manisa CBÜ Rektörlük Seminer Salonu'nda 'Kan ve kök hücre bağışı kampanyası' düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanyada sağlık durumu kan vermeye elverişli olan çok sayıda üniversite personeli, ilgili kontrol ve bilgilendirmelerin ardından kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Geniş katılımla gerçekleştirilen kampanyada, pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarının tekrar doldurulması hedeflenirken, kan vermenin önemine dikkat çeken Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “1 ünite kan ile 3 kişiye hayat verebiliyoruz. Merkez olarak, pandemiye uygun koşullarda, sağlıklı bir ortamda kan bağışı yapılabilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz.” dedi.

Kök hücre bağışlamanın önemine de değinen Dr. Nardal şunları söyledi: “Kişinin lösemi, lenfoma, aplastik anemi, myeloma gibi bir hastalığı olduğu zaman, öncelikle bu hastalıklar için kök hücre nakli yapılarak hastaların rahatsızlıkları ortadan kaldırılıyor ve yaşamı kurtuluyor. Dolayısıyla kök hücre bağışlarsanız birçok hastalıklı kişinin tekrar yaşama tutunmasını ve iyileşmesini sağlarsınız.”