Manisa CBÜ personelini sevindiren imza

MCBÜ ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan ek protokol ile MCBÜ personelinin gelirlerinde iyileştirme yapıldı. Ek protokol imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, “Başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan üyelerimizin satın alma gücünü geriletmiştir. Bu sebeple üyelerimizin ücret, ikramiye ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması hususunda üniversitemize ek protokol talebinde bulunduk. Karşılıklı mutabakatlar ve rektörümüzün üstün gayretleri sonucunda ek protokolümüzü imzaladık. Görüşmeler neticesinde alınan sonuçlarla üyelerimizin mutlulukları bizleri de sevindirmiştir. Bu süreçte emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç olmak üzere Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Sayın Bora Canbula, idari kadro mensupları ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İmza töreni sonrasında ek protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ise şeffaf ve samimi bir şekilde karşılıklı hassasiyetler dikkate alınarak imza aşamasına gelen görüşmeler nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Ataç, “Çok şükür ki temsilcilerimizle, sendika başkanımız Okan Polat ve Genel Sekreter Vekilimiz Doç. Dr. Bora Canbula'nın yürüttüğü çalışmalar nihayete kavuştu. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel imkanlarla beraber oluruz. Birbirini tamamlayan bir ekiple, sizlerle çalışıyor olmaktan ben, çok mutluyum. Bu kurum her zaman size vefalı olmuştur. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz" diye konuştu.

Ek protokol imza törenine; Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Bora Canbula, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mansur Bilgin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Ertaş, Personel Daire Başkanı Murat Öngel, Avukat Raif Horata, işyeri temsilcileri Mustafa Beyazbulut ile Musa Güler katıldı.