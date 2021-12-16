Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu

Faiz Sucuoğlu ile bir araya gelen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç fikir alışverişinde bulundu.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret etti. KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Ziyarete, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, A.S.H.B. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tayyar Kuz, KKTC Cumhurbaşkanlığı - Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve aynı zamanda KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörleri Prof. Dr. Zehra Altınay ile Prof. Dr. Fahriye Altınay, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Sekakıncı ile MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özhan Kalaç da eşlik etti.