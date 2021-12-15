Manisa CBÜ Sağlık İçin Spor Merkezi ilgi görüyor

Yenilenen hizmet binasıyla bir çok spor dalında bilimsel yöntemlerle geleceğin antrenörlerini yetiştiren MCBÜ Bilimleri Fakültesi, Sağlık İçin Spor Merkezi ile de vatandaşların hem sosyalleşmesini hem de sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oluyor. Sağlık İçin Spor Merkezine katılan vatandaşlar sağlıklı yaşam, forma girme, kilo verme, sıkılaşma, vücut geliştirme, kuvvet gelişimine yönelik egzersizler gibi birçok imkandan faydalanabiliyor. Öte yandan alanında uzman öğretim elemanları ve antrenörler eşliğinde yetişkin bireylere yönelik yapılan uygulamalar korona virüs normalleşme koşulları da gözetilerek uygun ortamlarda gerçekleştiriliyor.

Merkez hakkında bilgi veren Sağlık için Spor Merkezi Koordinatörü Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Beşikçi, “Müzik eşliğinde uzman eğitmenlerle beraber grup aktiviteleri yapıyoruz. Yoga ve plates kurslarımız da devam ediyor. Herkese hitap edebilmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Manisa halkını buraya spor yapmaya davet ediyoruz. Korona virüs salgınının etkileri devam ediyor. Biz de bu salgın döneminde hareketsiz kaldığımız zamanları burada grup egzersizleriyle telafi ediyoruz. İlgi her geçen gün artıyor. Salgın sürecinde herkes evinde geçirdiği için salgın sonrası kilo vermek için insanların yoğun talepleri var. Her gelen de memnun şekilde programlarına devam ediyor. Fiziksel olarak yararlarının yanında burada yaptığımız egzersizlerin sosyal ve psikolojik açıdan faydaları da var. Buraya gelen vatandaşlarımız sosyalleşerek kendi aralarında fikir alışverişi yapıyorlar, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Spor yaptığında kişiler kendilerini daha rahat ve iyi hissediyor. İşlerine daha sağlıklı dönebiliyor. Sadece fiziksel sağlık değil psikolojik olarak da faydalarını saymakla bitiremeyiz” ifadelerini kullandı.