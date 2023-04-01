Manisa CBÜ Senatosunun aldığı karar tepkiye neden oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 30 Mart tarihinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi'ne ilişkin alınan kararlar sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa CBÜ) Senatosunun aldığı kararlar, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

YÖK tarafından alınan kararlar sonrası Manisa CBÜ Senatosu da ek kararlar alarak, kurumun resmi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Alınan senato kararları öğrencilerin tepkisine neden oldu. Üniversiteler YÖK'ün kararına uyarak hibrit sisteme geçerken, Manisa CBÜ'nün yüz yüze eğitime geçmesinin kendilerini mağdur edeceğini belirten öğrenciler özellikle vize ve final notlarının not ortalamasına etkisinin değiştirilmesine de büyük tepki gösterdi. Kalacak yer sorunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, yurtlarda yer olmadığını ve çevrimiçi eğitim dolayısıyla birçok öğrencinin evini boşalttığına vurgu yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararlar şöyle:

"2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarının çevrimiçi yapılmasına ve ders ortalamalarına etkisinin yüzde 20 ile sınırlanmasına, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları ve benzeri üniversite seçmeli dersleri ve Pedagojik Formasyon seçmeli ders havuzundaki derslerin) çevrim içi olarak yapılmasına, 24 Nisan 2023 tarihinden itibaren (b) maddesinde belirtilen dersler dışındaki tüm derslerin yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılmasına, yarıyıl sonu bütünleme, tek ders, ek sınav, ek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı, tez savunma sınavı gibi sınavların yüz yüze yapılmasına, yüz yüze yapılan derslerde devam zorunluluğu aranmamasına, sunum, ders notu ve benzeri eğitim materyallerinin derslerin Teams ekipleri üzerinden paylaşılmasının devamına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmesine karar verilmiştir."