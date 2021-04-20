Manisa CBÜ ve Yunusemre Belediyesi işbirliğini genişletecek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Demet, Manisa CBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın ve Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gönüllü Atakan ile Dr. Öğr. Üyesi Mina Furat, Manisa CBÜ Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Adamaz, Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkezanoğlu katıldı.

Birçok alanda işbirliği

Manisa CBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Yunusemre Belediyesi personeli ve belediyenin destek olduğu kadın gruplarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi, belediyenin kadın kooperatiflerine yönelik olarak yaptığı çalışmalara Manisa CBÜ Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin entegre edilmesi, Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin sportif faaliyetler konusunda belediyeye katkıda bulunması ve belediyenin yürüttüğü aile danışma çalışmaları konusunda, Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından eğitici eğitimleri verilmesi görüşüldü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan yaptığı konuşmada, “Aynı şehirde aynı amaçlar için çalışan iki kurumuz. Bu amaçlara ulaşmak için çalışmalarımızı birleştirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak istiyoruz” ifadelerini kaydederken, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur da, “Rektör Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa'mızın entegre olmasına çok önem verdiğini görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Toplantının verimli sonuçlar doğuracağına gönülden inanıyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.