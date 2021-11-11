Manisa CBÜ YÖKAK İzleme Programı gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) izleme programına dahil olduğu “Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2021 Kurumsal Değerlendirme Süreçleri” başarıyla tamamlandı.

YÖKAK 2021 Kurumsal Değerlendirme Süreçleri kapsamında izleme programına dahil olan Manisa CBÜ bu çerçevede yapılan izleme değerlendirmesini başarıyla tamamladı. Program dahilinde 2018 yılında Kurumsal Geri Bildirim Raporu kapsamında kalite süreçlerine ilişkin Manisa CBÜ tarafından yapılan çalışmalar, Başkan Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Akademik Değerlendirici Prof. Dr. Sezgin Ayan, Akademik Değerlendirici Prof. Dr. Gökhan Hakkı Alpaslan, Uluslararası Akademik Değerlendirici Dr. Hasan Haroğlu ve Öğrenci Değerlendirici Kağan Sönmez tarafından gerçekleştirilen izleme programında değerlendirildi.

7 ayrı oturumda gerçekleştirilen programın ilk oturumunda, izleme Ekibinin Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ile toplantı yapmasının ardından 2. oturum, Manisa CBÜ kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar'ın kalite komisyonunun çalışmaları hakkındaki sunumuyla gerçekleşti.

3. oturum da ise Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa CBÜ senato üyeleri ve izleme ekibine; eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, topluma katkı ve yönetim alanlarında gelişime açık yanlar ve güçlü yönlerin geliştirilmesi kapsamına ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Daha sonraki oturumlar izleme ekibinin; daire başkanları, koordinatörler, öğretim üyeleri, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, öğrenciler ve dış paydaşlarla yaptığı görüşmelerin sonrasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve izleme ekibi arasında gerçekleştirilen çıkış görüşmesi ile tamamlandı.