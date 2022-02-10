Manisa CBÜ Yükseköğrenim Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Yükseköğrenim Vakfının genel kurul toplantısı, Manisa CBÜ Dumanlıdağ Restoran'da gerçekleştirildi.

Genel kurula, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, MCBÜ Yükseköğrenim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, dekanlar, vakıf üyeleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, genel kurula katılan katılımcılara teşekkür ederek, başkanlık divanı seçiminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Yaşar Karadeniz de yaptığı konuşmada vakıf geleneğinin yüzyıllardır devam eden güzel bir gelenek olduğuna değinerek, "Yüzyıllar içerisinde kurulan bu vakıflar bazen dezavantajlı vatandaşlarımıza yardım, bazen bir kamu hizmetinin daha iyi verilmesi bazen de ülkenin gelişmesinin önünü açmak amacıyla kurulmuştur. Meslek hayatım boyunca vakıfların özellikle eğitim ve sağlık amacıyla yaptıkları yardımların önemli olduğunu gözlemliyorum. Örneğin bir hastaya yardım ettiğinizde onun iyileşmesini ve artık kendi ayakları üzerinde durarak, çalışarak ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir öğrenciyi okuttuğunuzda onun yetişmesini ve büyüdüğünde yine ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde durmasını hatta belki de onun da başka öğrencilere aynı şekilde destek olmasının önünü açmış oluyorsunuz. Üniversite vakfımızın da burada hem öğrencilere yardım anlamında hem de eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesi anlamında faaliyetlerin olması memnuniyet verici” dedi.

Vali Karadeniz, konuşmasının sonunda üniversite vakfının kurulmasında emeği geçenlere ve katkı verenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Genel Kurul Başkanlık Divanına Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen seçildi.

Toplantı sonunda MCBÜ Yükseköğrenim Vakfı Başkanlığı süresince vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı Rıza Akçalı'ya teşekkür belgesi takdim edildi.