Manisa CBÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa CBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde ve Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenlerine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, Dekanlar, Merkez Müdürleri, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan anma programları, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Gülmez'in “Atatürk'ten Düşünceler” ve Uncubozköy Sağlık Yerleşkesinde MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim İnci'nin “Atatürk ve Eğitim” başlıklı günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarıyla sona erdi.

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleşen tören sonunda, Öğretim Görevlisi Gürol Yeraltı'nın Rektörlük Binası Fuaye Alanında açtığı “Sözlerde Atatürk” Suluboya Resim Sergisi gezildi.