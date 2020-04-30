Manisa CBÜ'de 25 kişilik ekip günde 300 Covid-19 testi yapıyor

Sonuçlar aynı gün sisteme işlenerek hekimlerin hızlı bir şekilde hastaların tedavisine başlamasına ve tedaviyi yönetmesine yardımcı olunuyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Covid PCR Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Sinem Akçalı, 25 kişilik ekibin çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Sinem Akçalı, “Dönüşümlü çalışıyoruz. Bir gün bir grup, diğer gün farklı bir gün grup şeklinde gidiyor çalışmalar. Çalışmalarımıza 5 Nisan itibariyle başladık. Hemen hemen 1 ay oluyor. Günde ortalama 300 örnek geliyor Manisa ve ilçelerinden. Manisa'daki bütün ilçelere veriyor. Şuan için Manisa'da Covid PCR testlerine çalışan tek kurumuz ve aynı gün gelen hasta örneklerini çalışıp sisteme sonuçlarını girip en azından hekimlerimizin çok daha hızlı bir şekilde hastaların tedavisine başlamasına ve tedaviyi yönetmesine elimizden geldiğince yardım ediyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, “Laboratuvarımız 7 gün 24 saat Covid-19 PCR tanı testini yapmaya başladı. Yaklaşık olarak günde 300-350 hastanın numunesine laboratuvarımız bakıyor. Bunun dışında hastanemizde Covid-19 ihtimali olan hastalar yatıyor. Eğer Covid-19 pozitif hasta çıkarsa o Merkezefendi Devlet Hastanesine gönderiliyor. Tedavileri ve bakımları devam ediyor. Günde de yaklaşık olarak 700 civarında da poliklinikliğimizde hasta bakıyoruz. Ama bunlardan önce 2 tane triaj alanımız var. Bu triajdan sorgulanarak herhangi bir Covid-19 ile ilgili bulgusu olursa o zaman gerekirse hastanede yatırarak tedavilerini tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.