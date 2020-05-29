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Manisa CBÜ'de personel alımına 5 bin başvuru yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesinde görevlendirilmek üzere 191 personel için açılan ilana 5 bin 750 başvuru yapıldı.


Manisa CBÜ'de görevlendirilmek üzere alınacak 191 personel için başvurular sona erdi. Sözleşmeli personel olarak alınacak 137 kadro için 77 farklı alanda ilan çıkılırken, 4 bin 958 kişi ilana başvuru yaptı.


Öte yandan sürekli içki kadrosuna ise 792 başvuru yapılırken, açılan personel alımına 5 bin 750 kişi başvurdu. Başvuru sonuçları haziran ayı içinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi resmi sayfasından ilan edilecek.

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