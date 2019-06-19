Manisa CBÜ'den Rusya ile akademik işbirliği

İkili işbirliği protokolü, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin tarafından imzalandı. Protokol kapsamında; her iki kurumun akademik ve idari personeli ortak eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirecek. Bu çalışmalar için öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimi sağlanacak. Birlikte sempozyumlar, konferanslar, kurslar ve toplantılar düzenlenecek. İşbirlikçi araştırma, eğitim faaliyetleri ve sürekli eğitim programları düzenlenecek. Her iki kurum da bu işbirliği anlaşmasının uygulanmasını denetlemek için birer koordinatör görevlendirecek. Tarafların yetkili temsilcileri ile çalışan koordinatörler, araştırma ve öğretim amacıyla hem öğretim elemanları hem öğrenciler için akademik işbirliğini teşvik edecek. Kurumlarındaki etkinlikleri planlayacak ve koordine edecek. Karşı kuruma fakülteleri, tesisleri, araştırmaları, yayınları, kütüphane materyalleri ve eğitim kaynakları hakkında bilgi verecek. Geçmiş faaliyetlerin raporlarını ve değerlendirmelerini periyodik olarak rapor edecek ve gelecekteki işbirliği anlaşmaları için yenilikçi fikirler oluşturacak.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin, imza töreninde yaptığı konuşmada, “İki yıl önce kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Türk-Rus İlişkileri ile ilgili konferans vermiştim. Çok etkili ve faydalı oldu. Hem Rusya'da hem Türkiye'de takdir gördük. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi, seksen şubesi olan ve devlet adamlarının yetiştiği bir akademidir. Bizzat Devlet Başkanlığı tarafından yönetilir. Bu protokol kapsamında çok faydalı işler yapacağız, özellikle Türkiye Rusya arasındaki gençlerin, Doğu kültürünü öğrenmesinde ve Batının ön yargılarından kurtulmasında aracı olacağız. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin mümkünse küçük bir şubesini Rusya'da açacağız. Aynı şekilde Devlet Başkanlığı Akademisinin temsilciğini de Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi'nin izniyle ve desteğiyle burada açacağız. Öğrenci değişikliği yapacak, çift diploma ve denklik sorunlarını çözeceğiz” dedi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ise, “Üniversiteler evrensel kurumlardır. Biz bir taraftan üniversal olandan milli ve yerli olana gidiyoruz ama aynı zamanda milli ve yerel olandan evrensel boyuta da gidiyoruz. Dolayısıyla dünyada siyasal, bilimsel, teknolojik, kültürel sosyal ve sanatsal alanda daha iyiye gidiş, özellikle evrensel kurumlar olan üniversiteler ve onların birbirleriyle yapacağı ilişkilerle mümkün olacak. Biz üniversite olarak iddialı bir üniversiteyiz. Böyle bir zenginliğin üzerine inşallah bu iş birliğini inşa edeceğiz. Ben böyle bir işbirliği protokolünü imzalamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu iki akademik camiasının yaptığı basit bir işbirliği olmasının ötesinde bir anlama, mahiyete ve derinliğe sahip. Hem Üniversitemiz için, hem de ülkemiz ve Rusya Federasyonu için kazanç olacak. Zaten karşılıklı kazanç yoksa orada işbirliği yoktur, ortaklık yoktur. Ben sayın dostum Talat Enveroviç'e çok teşekkür ediyorum. Bu konuda özellikle kendisinin Üniversitemize karşı ayrı bir hüsnü kabulü söz konusu. Bizim nezdimizde de kendisi bir dost, bir arkadaş durumundadır. Böyle bir anlayışa dayalı olarak kurduğumuz işbirliği, inşallah çok kısa zaman içinde çok güzel neticeler ortaya koyacak. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun” diye konuştu.

MCBÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi Türkiye Resmi Temsilcisi Talat Enveroviç Çetin'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Gümüş, Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Elvan Sayıt Bilgin ve Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kamil Şirin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Coşkun Çılbant ve Genel Sekreter Ali Emirosmanoğlu katıldı.