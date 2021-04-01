Manisa CBÜ'nün 'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları başlıyor

7 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek ve halk sağlığına ilişkin konuların ele alınacağı toplantı serisine, konuşmacı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri katılacak. Sultan Camisi Parkı içinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilecek sağlık toplantıları serisinin ilki 7 Nisan 2021 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. MCBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Dündar Erbay moderatörlüğünde “Çocuktan Erişkine Doktoruna Danış Neden Aşı Olmalıyız: Corona'dan Kızamığa” konusunun ele alınacağı toplantının konuşmacıları; MCBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Şenol ve MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Semra Bayturan olacak.