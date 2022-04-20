Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Kara oldu

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara, Bakan Murat Kurum'un 18 Nisan 2022 tarihli ‘Olur'u ile kuruma müdür olarak atandı.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara, Bakan Murat Kurum'un ‘Olur'u ile kuruma müdür olarak atandı. Kara yaptığı açıklamada, “18.04.2022 tarihi itibari ile Sayın Bakanımızın olurları ile İl Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte şahsıma destek olan tüm değerli insanlara teşekkür ediyorum. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehre hizmet verecek olmanın gururunu yaşamaktayım. Tarım ve sanayi sektöründe ülkemizde önemli bir yere sahip Manisa ilimizi tüm Manisalı hemşehrilerimiz ile birlikte; çevreye, doğaya saygılı, düzenli şehirleşen, ekolojik dengeyi bozmadan ilin potansiyellerini koruma-kullanma dengesi gözeterek hareket eden bir anlayış içerisinde tüm paydaşlar ile birlikte ortak akıl ile hizmet verilecektir. Bu çerçevede İl Müdürlüğümüz Manisa iline en kaliteli hizmeti vermeyi kendine borç bilmektedir. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 yılı hedeflerine ulaşması noktasında gereken gayreti hep birlikte vereceğiz.” dedi.