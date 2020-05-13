Manisa CHP, maden şehitlerini andı

MANİSA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa milletvekilleri ve CHP'li ilçe belediye başkanları Soma maden faciasının 6. yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci mezarı başında dualarla anılıyor. Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve ilçe başkanları, şehit mezarlarının başında dua etti. Madenci yakınlarıyla sohbet eden CHP'li heyet, üzüntülerini paylaştı. Maden şehidi çocuklarının yazıp babalarının mezarı başına bıraktıkları mektupları okuyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, duygu dolu anlar yaşadı. Mezarlara karanfil bırakan CHP'li heyet daha sonra şehitlikten ayrıldı.