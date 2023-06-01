Manisa CHP'de kurultay talebi ortalığı karıştırdı

Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski il başkanı ve 5. sıra milletvekili adayı Semih Balaban ile CHP 22 ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören'in öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında gündeme getirilen "Tüzük değişikliği kurultayı imza kampanyası" talebi tartışma çıkardı. Toplantıya katılan bazı partililerin yapılan açıklamaya tepki göstermesi bir anda ortalığı karıştırırken, partililer güçlükle sakinleştirildi.

Manisa'da il başkanlığı görevinden istifa ederek 5. sıra milletvekili adayı olan Semih Balaban ile CHP 22 ve 24. Dönem Milletvekili Hasan Ören, öncülüğünde, partinin il başkanlığında toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda “Olağanüstü Tüzük Kurultay”ın toplanması yönünde talepte bulunan eski vekil Hasan Ören, “Bütün kurultay delegelesi arkadaşlarımızla görüştük konuştuk, bir şeylerin yapılması gerektiğine kadar verdik. Bu tüzük değişikliğiyle ilgili kimin aday olacağı, kimin yarışacağı, kimin arkasında olacağımızı asla düşünmeden bizim böyle bir angajmanımız olmadan sadece tüzüğü değiştirip Türkiye'ye vadettiğimiz hak, hukuk, özgürlük, adaleti kendi tüzüğümüzde de belirli bir şekilde değiştirerek ilk önce evin içinden başlamak olduğu kararına vardık. Manisa'dan çoban ateşini yakıyoruz. Diğer illerdeki arkadaşlarımızla ilişki içerisindeyiz. Tüzüğümüzün 48. maddesinin ikinci bendinde dendiği gibi 5'te 1 kurultay delegesinin imzasıyla kurultayı toplamak istiyoruz. Kurultay seçimli bir kurultay değildir. Tüzük kurultayıdır. Seçimli kurultay bizim işimiz değil. Kim cumhurbaşkanı adayı, kim genel başkan, kim milletvekili, kim belediye başkanı olmak istiyorsa yukarıdaki ilişkilerin yüzde 80'inin kesebilecek gerekli maddeleri tüzüğümüze yerleştiriyoruz” dedi.

“Sen hak, hukuk, adalet diyeceksin adaleti partinde uygulamayacaksın”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veren CHP eski il başkanı ve önceki dönem milletvekili adayı Semih Balaban, “Üyelerin ve hakim nezdinde seçimin yapılması parti emekçilerini, örgüte emek veren gençlerin herkesin geleceğinin teminatıdır. Biz bu teminat için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin geleceği, genel merkezde dahil bir kişinin iki dudağı arasında olmamalı, olmasın diye mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu anlayışla bu partinin büyümesi, bu partinin gelişmesi, topluma güven vermesi mümkün değildir. Sen hak, hukuk, adalet diyeceksin adaleti partinde uygulamayacaksın. Demokrasi diyeceksin partide demokrasiyi uygulamayacaksın. Eleştireceksin tek adamlıkla, tek adamlığı yapacaksın. İşte bu nedenle de biz burada partimiz için anlayış değişikliğini talep ediyoruz. Demokratik bir tüzüğü, üyenin, tabanın söz ve yetki karar verebileceği bir tüzüğü canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.

Kurultay talebi parti içinde tartışmaya neden oldu

Toplantının ardından söz alan bazı partililer basın açıklamasının, 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılması gerektiğini belirterek, Balaban ve Ören'in açıklamalarına karşı çıktı. Eski vekil Hasan Ören ise partiliye “Kızdıramazsın” şeklinde tepki gösterdi. Sözlü atışmanın büyümesiyle, değişim isteyen partililer ile MYK toplantısının beklenmesini gerektiğini ifade eden partililer arasında sert sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla ayağa kalkan ve birbirlerinin üzerine yürümeye çalışan CHP'lileri yine CHP'li parti üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Kısa süreli gerginlik sonrası partililer güçlükle sakinleştirildi.