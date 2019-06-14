Manisa çiftçisine büyük destek

İmzalanan sözleşmeye göre 108 adet proje bedeli olan 5 milyon 431 bin 934 TL'ye karşılık 2 milyon 715 bin 967 TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Düzenlenen imza törenine; Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ve hibe almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 2019 yılında Tarım İl Müdürlüğüne yapılan 145 adet müracaattan uygun bulunan 92 Damla Sulama Sistemi, 10 adet Yeraltı Damla Sulama Sistemi, 5 adet Yağmurla Sulama Sistemi kurulması ile 1 adet Tamburlu Yağmurlama makinesi alımı olmak üzere toplam 108 adet proje bedeli olan 5 milyon 431 bin 934 TL'ye karşılık 2 milyon 715 bin 967 TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını yapan Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mevcut su kaynaklarının korunması, kontrolünün sağlanması, birim alandan maksimum verimin elde edilmesi ve çiftçi yaşamının iyileştirilmesi amacıyla bireysel sulama sistemlerinin özendirilerek hibe desteği verildiğini, Manisa'da bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 745 dekar arazinin basınçlı sulamaya açılmış olacağını ifade etti.

"Su kaynaklarını doğru kullanmak, israfa yol açmamak gerekli"

Manisa'nın bir sanayi şehri olduğu kadar ülkenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu da ifade eden Vali Ahmet Deniz, “Manisa, çalışan, üreten ve katma değer yaratan bir şehir. Bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum, çünkü üretmek kadar güzel bir şey yok. Ülkeye yapılan en güzel yatırım üretmektir. Türkiye, son yıllarda tarımsal alanda gayri safi milli hasıla olarak bakıldığında Avrupa'da 1., dünyada 6'ncı sırada yer alıyor. Ülkemizde tarımı daha iyi seviyelere getirmek için devletimiz tarafından verilen destekler, modern tarım teknikleri, akıllı sulama metotları önem kazanıyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynaklarını doğru kullanmak ve israfa yol açmamak gerekli. Tarımsal alanlarda damlama metoduyla sulama yapılması hem israfı önlemek hem de toprağın yapısını koruyarak üretimde verimi arttırmak açısından önemli. Önceki yıllarda ülkemizde yapılan vahşi sulama yöntemi, özellikle Güneydoğu Bölgemizde hem toprağın çoraklaşarak verimin düşmesine hem de su kıtlığı yaşanmasına sebep olmuştur.” dedi.

"Tarım gelecekte daha da önem kazanacak"

Tarımın, ilerleyen zamanlarda dünyada çok daha önemli bir yer edineceğine de değinen Vali Deniz “Hindistan ve Çin'in son 10 yılda geldiği noktaya bakacak olursak, gayri safi milli hasıla oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Bu iki ülke dünya nüfusunun önemli bir bölümüne sahip. Bu ülkeler zenginleştikçe gıdaya olan ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlarını da bizim gibi tarım ülkelerinden temin edecekler. Onun için tarım, ülkemiz açısından çok önemli ama çağın gerektirdiği teknik ve metotları kullanmak zorundayız. Dünyada büyük bir rekabet ortamı var. Tarımsal ürünlerimizin kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı olması durumunda Dünyada ki bu rekabetin gerisinde kalmayız. Bugün 108 yatırımcı ve üreticimize yaklaşık 2 milyon 700 bin civarında bir hibe desteği veriyoruz. Yatırımcılar ve üreticilerimiz için önemli bir destek. Çiftçimizin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler. Bende bir çiftçi çocuğuyum, üniversiteyi bitirene kadar çiftçilik yaptım. O yüzden tarımın içinden geliyorum ve alın terinizin, emeğinizin, çabanızın çok önemli olduğunu biliyorum.” diye konuştu.

Program üreticilerle sözleşmelerin imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.