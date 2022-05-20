Manisa, cimnastik sporunda marka olma yolunda

Milli cimnastikçi ve çok sayıda madalya sahibi olan Nihatcan Gül, Manisa'da açtığı NG cimnastik salonu ile Türkiye'nin uluslararası arenada elde ettiği başarıları artırmak için kolları sıvadı. Yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için yola çıkan Gül'ü milli takımdan arkadaşı Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da yalnız bırakmadı.

Elde edilen uluslararası başarılar cimnastik sporuna olan ilgiyi her geçen gün artırırken Manisalı milli cimnastikçi Nihatcan Gül açtığı salonda yeni dünya şampiyonları yetiştirecek. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gerçekleşen açılışa çok sayıda davetli ve aralarında dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da olduğu milli takımın başarılı cimnastikçileri katıldı. Yaklaşık 200 sporcunun çalışmalarını yapacağı salon hakkında açıklamalarda bulunan Nihatcan Gül, "2006 yılında Aerobik cimnastik branşı ile cimnastiğe başladım. 2013 yılında milli takımda profesyonel cimnastik kariyerim başladı. 2013 yılında bugüne kadar hala spora devam ediyorum. En son Bükreş Cup'ta altın madalya alarak ülkemize döndük. Bugün değerli dostlarımız ve başkanlarımızla birlikte açılışımızı gerçekleştireceğiz. Burayı açma amacım kendim gibi vatana millete hayırlı sporcular yetiştirmek. Sporculuk kariyerimle antrenörlük arasında büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yapan gözle bakan göz birbirinden farklı. Sporculuk çok başarılı geçti. Allah nasip ederse kendi sporcularımı yetiştirmek için bu işe koyuldum. 180'e yakın sporcum var. Bu sporcular 2 yıl içinde gerekli temeli alıp profesyonel olacak. Profesyonel olarak 10 sporcumuz var. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun bünyesindeki yarışmalara gidip geliyorlar. Onlarla da ileride inşallah madalyalar aldığımız günleri göreceğiz" dedi.

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise şunları söyledi:

"Nihatcan Gül benim de abim. Yıllarca kaptanlığımızı üstlendi. Aynı takımda bir arada olduk. Kendi takımızdan birinin böyle bir salon açıp çocukların hayatına dokunması bizim için inanılmaz gurur verici bir olay. Ben ve milli takım sporcuları olarak burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Günün bize ne getireceğini bilemiyoruz. Ben sporculuk kariyerime devam edebildiğim kadar uzun süre devam etmek istiyorum ondan sonra çocukların hayatına dokunmak benim için de mutluluk verici olur."

"Tarihe geçmek istiyorum"

Portekiz'de yapılacak olan dünya şampiyonası hazırlıklarından bahseden Onbaşı, "Şu anda Dünya Şampiyonası hazırlık aşamasındayız. Bir aydan kısa bir süremiz kaldı. Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na tek kadınlar kategorisinde katılacağım. Geçtiğimiz yıl da Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize getirmiştik. Bu sene de yine altın madalyayı alarak üst üste iki kez dünya şampiyonu olan Türk kadını olarak tarihe geçmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bununla da baş etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan duanın ve kesilen kurdelanın ardından davetliler salonu gezerken, sporcular mini birer gösteri sundu.