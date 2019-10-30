Manisa Cumhuriyet Kupasında Turgutlu'ya 17 madalya

Manisa'da düzenlenen Cumhuriyet Kupasına katılan Turgutlu Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları 17 madalya ile gövde gösterisi yaptı.

Manisa'da düzenlenen Cumhuriyet Kupasında Turgutlu Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları şov yaptı. Belediye sporcuları turnuvada 7 farklı branşta 17 madalya kazandı. Minik kızlar il 1. ve 2.'si, minik erkekler il 3. ve 4.'sü, küçük kızlar il 1. ve 3.'sü, yıldız kızlar il 1. ve 3.'sü, genç kızlar il 1., 2., 3. ve 4.sü, genç erkekler il 1., 2., 3. ve 4.'sü, büyükler il 2.'si Turgutlu Belediyespor Masa Tenisi sporcuları oldu.

Sporcuları tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçtiğimiz günlerde Amatör sporlar haftasında masa tenisi sporcularımız yine büyük bir başarı elde etmişti. Bu anlamlı turnuvada böyle güzel sonuçlar alan oyuncularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Turgutlu gençliği sporla büyümeye devam edecek” dedi.