Manisa Cumhuriyet Meydanında Spor Panayırı kuruldu

Manisa'da 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Spor Panayırı, Cumhuriyet Meydanında 20 farklı branşta çocuk ve gençlerle buluştu.

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Spor Panayırı düzenlendi. Meydanı dolduran binlerce genç; balon, güreş, ayak tenisi, masa tenisi, dart, judo, muaythai, bilek güreşi, badminton, futbol penaltı, mini golf, eskrim, cimnastik trambolin, çuval ve yumurta yarışları ile keyifli bir gün geçirdi. Panayırda Karizma Show basketbol ekibi yaptığı gösterilerle büyük alkış aldı. Panayıra katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'da spor kültürünü oluşturmak istediklerini belirterek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Manisa'yı bir spor kenti yapma arzusundayız. Çocuklarımıza sporu sevdirmek istiyoruz. Spor panayırı, mesir festivalimize ayrı bir renk ve güzellik kattı. Hem sağlığımız açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından spor çok önemli. Bu yüzden spor kültürünü oluşturup, altyapılarımıza ağırlık vereceğiz. Biz çok genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu genç nüfusun spora adaptasyonunu sağlayabilirsek, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları çıkarabiliriz. Panayırın gerçekleşmesinde, bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa'nın şanslı bir il olduğunun belirten Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk "Hem Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu hem de Valimiz Ahmet Deniz varken, bu şehre çok şeyler katmayı düşünüyoruz. Spor Panayırına katılım çok iyi. Türkiye'de birkaç ilde düzenlenen panayır, ilimizde de düzenleniyor. Bütün projelerde Manisa, her zaman Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bizler de bu desteklere layık olmak için başarılarımızla ülke genelinde ilk 10 içerisinde olmayı hedefliyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Manisa'dan olimpiyatlara gidecek sporcular yetişecek. Kerem Kamal, Ayşe Begüm Onbaşı, Mert Şismanlar, elde ettiği başarılarla birçok sporcumuza rol model oldu. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Olimpiyat konusunda iddialıyız. Manisa bir spor kenti olacak" diye konuştu.

Panayıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak katıldı.