Manisa' da çölyak hastalarına gıda desteği

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ın geçtiğimiz aylar içinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek destek talebinde bulunmasının ardından Başkan Ergün'ün talimatlarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Dernek Başkanı Halim Şivecan yapılabilecek çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunmuştu. Sonuç veren çalışma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hizmete sunduğu Gıda Bankası aracılığı ile çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda desteğinde bulunuldu. Manisa merkezde bulunan Gıda Bankasında düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ın da katılımıyla çölyaklı vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi.

Çölyak rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarla bire bir konuşan Başkan Ustamehmetoğlu, hepsine geçmiş olsun dileklerini ileterek, içinde glütensiz un, makarna ve çocuklar için kraker ile gofretin bulunduğu gıda kolilerini takdim etti. Başkan Ustamehmetoğlu, “Farkındalık oluşturmak için yaşadıklarını anlatmak için yaşamlarını kolaylaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. En önemli olan teşhisin konulması. Teşhis konulana kadar çektiğiniz zorluklar hakkında bilgimiz var. Teşhis konulduktan sonra sağlıklı beslenme ile hayat kolaylaşıyor. Sağlıklı beslenme aslında hepimiz için geçerli. Sizler çölyaklı olarak hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsunuz bizler de kendi rahatsızlıklarımız için. Herkesin hastalığı ile ilgili bilgileri en doğru şekilde alıp en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Yapılan konuşma sonrasında gıda kolileri çölyaklı vatandaşlara takdim edildi. Dernek Başkanı Halim Şivecan ve çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlar yapılan destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.