Manisa deprem bölgesi için üretmeye devam ediyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Vali Yaşar Karadeniz, Manisa'da deprem bölgesine gönderilmek üzere üretilen ürünleri yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hare Prefabrik firması, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehzadeler Halk Eğitim Merkezini ziyaret edip deprem bölgesine gönderilmek üzere üretilen ürünleri yerinde inceleyen Vali Karadeniz, daha sonra eşi Zehra Karadeniz ile birlikte Manisa'daki depremzede vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. Vali Karadeniz, ilk olarak Hare Prefabrik firmasını ziyaret etti. Deprem bölgesine gönderilmek üzere üretilen prefabrik duş-banyo üretimini yerinde inceleyen Vali Karadeniz, yetkililerden bilgi aldı. Vali Karadeniz'e Hare Prefabrik firması tarafından 110 adet prefabrik duş-banyonun üretilerek deprem bölgesine sevkiyatının yapılacağı bilgisi verildi.

Vali Karadeniz, daha sonra Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen prefabrik tuvaletleri yerinde inceleyen Vali Karadeniz'e Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 12 adet (çiftli) seyyar tuvalet üretiminin yapıldığı, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından da 25 adet (çiftli) seyyar tuvalet üretimi yapıldığı bilgisi verildi.

İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Vali Karadeniz'e İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce 289 adet yorgan, 300 adet polar battaniye, 22 adet yastık, 27 adet yetişkin tulum, 4 adet çocuk tulum, 6 adet eldiven, 3 adet eşofman takımı, 4 adet giyilebilir battaniye üretimi yapıldığı, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün de 220 adet soba ürettiği bilgisi verildi.

Son olarak Şehzadeler Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Vali Karadeniz, deprem bölgesine gönderilmek üzere üretilen yorgan, polar vb. ürünler hakkında yetkililerden bilgi alarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzedelerle yemekte bir araya geldi

Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Ayşe Hafsa Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzede vatandaşları yemekte ağırladı. İlk olarak depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için kurulan yardım malzemelerinin toplandığı alanı inceleyen Vali Karadeniz ve eşi, depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Oyun alanındaki çocuklarla bir araya gelen Vali Karadeniz ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, daha sonra depremzede vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, depremzede vatandaşları Manisa'da sıcak bir yuvada barındırmak için tüm imkanları kullandıklarını ifade ederek, depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi.