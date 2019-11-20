Manisa ecdat yadigarlarına sahip çıkıyor

Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırılan 653 yıllık Manisa Ulu Camii'nde Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, eşliğinde Ulu Camii'yi ziyaret eden Vali Deniz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Manisa'nın simgelerinden olan yapının restore edildikten sonra vatandaşların kullanımına yeniden açılacağını belirten Vali Deniz, “Ecdat yadigarına sahip çıkmak lazım. Bunlar bizi biz yapan değerlerimiz” diye konuştu.